Flamengo prega cautela, mas vê possível retorno de Rodrigo Caio contra o Volta Redonda

Zagueiro participou de apenas três jogos na atual temporada e ausência ajuda a explicar instabilidade defensiva

O Flamengo vive a expectativa do retorno de Rodrigo Caio para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, neste sábado (1), diante do Volta Redonda. O jogador, que ficou de fora dos últimos jogos por conta de uma fibrose na coxa direita, tem feito tratamento em tempo integral para ficar à disposição do treinador.

Apesar de pregar cautela para evitar um retorno precipitado, a comissão técnica encara como boa chance a participação do zagueiro entre os relacionados para a decisão contra o Voltaço. Nesta temporada, Rodrigo Caio fez apenas três jogos, dos 14 do Flamengo até aqui. No último, contra a Portuguesa, no dia 17 de abril, ele saiu no intervalo se queixando de dores na coxa.

Há grande preocupação da diretoria para que Rodrigo Caio não repita a temporada 2020, marcada por muitas lesões. Para se ter uma ideia, dos 70 jogos do Flamengo, ele participou de apenas 32, o que ajuda explicar a grande dificuldade da equipe no sistema defensivo.

Na atual temporada, Rogério Ceni está longe do bom desempenho no setor e sente muito a ausência de seu principal zagueiro. Nos últimos seis jogos, o Flamengo sofreu 11 gols e vem demostrando fragilidades no setor defensivo.

Neste tempo, Arão se tornou o principal zagueiro, mas Ceni ainda não encontrou o parceiro ideal para o jogador. Na última partida, diante do Unión La Calera, no Maracanã, Bruno Viana foi solicitado. Na estreia da Libertadores, diante do Vélez, o escolhido foi Gustavo Henrique.