Flamengo precisa se desprender do passado e buscar reformulação

Estruturado, clube precisa mudar a filosofia implementada nos últimos anos para confirmar as conquistas

De olho na temporada 2019, o Flamengo se movimenta atrás de reforços, no entanto, num primeiro momento a nova diretoria vem montando a estrutura de futebol, que terá Abel Braga como treinador e Paulo Pelaipe como gerente. Carlos Nova, diretor da pasta segue, pelo menos por enquanto, mas é provável que o grupo busque outro nome para assumir o cargo.

No elenco, alguns jogadores tomaram seu rumo como Geuvânio, Réver, Marlos Moreno e Mateus Sávio. Além disso, o clube pretende emprestar mais nomes como Alex Muralha, que volta de empréstimo mas ainda não recebeu uma proposta cocreta.



(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação)

O goleiro, por sua vez, apareceu recentemente em entrevista afirmando que deseja reconstruir sua história no clube, mas o momento não é para que esse casamento seja reata. O Flamengo, inclusive, vive a oportunidade de se reformular, deixar as marcas do passado de lado e seguir em frente.

Foram seis anos de estruturação financeira, mas pouco o que se comemorar dentro de campo. Agora, vive a expectativa de, organizado, buscar os títulos tão esperados pelo torcedor, mas para isso é preciso olhar para frente. Fazer uma reformulação gradativa do elenco, trazer novas lideranças alinhadas com o perfil que a diretoria entende ser necessário para os próximos anos.

Evitar as apostas no primeiro momento, porque agora o clube precisa de contratações certeiras, que cheguem, assumam as responsabilidades e busquem conduzir o Flamengo aos títulos. A pressão só vai diminuir quando levantar uma taça, depois disso, pode-se tornar natural a conquista de outros torneios.