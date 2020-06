Flamengo pode ser campeão do Campeonato Carioca 2020 sem jogar finais?

Depois de levantar a taça do primeiro turno, o Rubro-Negro está no caminho certo para repetir o feito no segundo

A classificação do em primeiro lugar no Grupo A da foi garantida na última sexta-feira (19), com o empate no jogo Portuguesa-RJ x Boavista . A surpresa que os rubro-negros não esperavam foi uma nova interrupção do certame estadual, conforme medida tomada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, nestre sábado (20).

Na competência campo e bola, contudo, o Flamengo ainda sonha em ser campeão estadual sem presiar disputar a grande final.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Mais times

O caminho, entretanto, não é tão simples e não basta só que o seja o vencedor da Taça Rio, como antes.

em 2020, a fórmula de disputa com os campeões de cada um dos dois turno fazendo a final para decidir o título carioca, voltou. No entanto, uma nova regra surgiu: para o time levantar a taça sem jogar a final é necessário que, além de conquistar os dois turno, seja também o dono da melhor campanha somando as duas fases. Se alguém estiver à sua frente na classificação geral, os dois disputam a final.

Assim, diferente do antigo regulamento, o Flamengo precisa mais do que só vencer os mata-matas da taça Rio, mas também tem que garantir a melhor pontuação geral somada, o que, por enquanto, é realidade, faltando dois jogo para o encerramento da fase de grupos. Mantendo a ótima fase do ano passado, o time de Jorge Jesus é o líder geral, com um ponto de vantagem sobre o rival , com o Tricolor com um jogo a menos.

Mais artigos abaixo

Portanto, se quiser ser campeão sem disputar a final, o Flamengo precisa manter o ritmo, mesmo já classificado não pode se poupar, e ainda passar pela semifinal e final da Taça Rio. Isso quando o retornar.

O Flamengo é o líder do Grupo A, com 12, seguido pelo Boavista com 7. No Grupo B a situação é mais apertada, com o Fluminense liderando com 9 pontos e o em segundo, com 6.