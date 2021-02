Flamengo pode faturar segundo título brasileiro longe do Maracanã

Em 1982, time Rubro-Negro conquistou a taça pela primeira e única vez até aqui longe dos seus domínios

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (25), diante do São Paulo, no Morumbi, com a missão de faturar mais um título Brasileiro. Caso levante a taça, essa será a segunda vez que o time Rubro-Negro alcançará o feito longe de seus domínios.

A primeira e única vez até aqui foi em 1982, quando o Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0 no antigo estádio Olímpico e se sagrou bicampeão brasileiro. O primeiro título veio dois anos antes, em 1980, diante do Atlético-MG.



(Foto: Arquivo / Flamengo)

Depois de perder o primeiro jogo por 1 a 0 no Mineirão, o Flamengo deu o troco no Maracanã e venceu por 3 a 2. Na ocasião, Nunes marcou dois gols e Zico deixou o outro.

Em 1983, ao conquistar o bicampeonato seguido, o Flamengo derrotou o Santos, no Maracanã. No primeiro jogo, o Peixe venceu no Morumbi por 2 a 1. No jogo da volta, o time Rubro-Negro aplicou 3 a 0 com gols de Zico, Leandro e Adílio.

(Foto: Reprodução)

Em 1987, diante do Internacional, o Flamengo também faturou o título no Maracanã. Depois de empatar em 1 a 1 no Sul, no Rio de Janeiro, Bebeto fez a festa da torcida e marcou o gol da conquista.

(Foto: Reprodução)

Em 1992, mais uma vez o Maracanã foi palco de um Brasileirão do Flamengo, desta vez contra um dos principais rivais, o Botafogo. O time Rubro-Negro venceu o primeiro confronto por 3 a 0 e empatou o segundo em 2 a 2. O grande destaque daquela conquista foi Júnior, que comandou o meio-campo rubro-negro.





(Foto: Divulgação / Flamengo)

Em 2009, numa situação parecida com a deste ano, o Flamengo foi campeão em cima do Grêmio, ao vencer de virada por 2 a 1 no Maracanã. Foi o primeiro título conquistado pelo Rubro-Negro na era dos pontos corridos. O Internacional foi o vice-campeão.



(Foto: Getty Images)

Dez anos depois, uma situação curiosa. O Flamengo foi campeão brasileiro sem entrar em campo. Um dia depois de vencer o River Plate, na final da Copa Libertadores da América, o Palmeiras, então vice-líder da competição, perdeu para o Grêmio, o que acabou dando o título aos rubro-negros.



(Foto: Getty Images)