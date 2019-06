Flamengo pode exigir valor da multa para negociar Cuéllar? Marcos Motta explica

Advogado especializado em assuntos esportivos lembra, porém, que isso acontece em raros casos

Depois da confirmação de Jorge Jesus e a vitória sobre o , pelo Campeonato Brasileiro, a torcida do ficou bastante preocupada com Gustavo Cuellar. O volante, que deixou o clube para se apresentar à seleção colombiana e dar início à preparação para a , pela primeira vez admitiu a possibilidade de sair do clube.

Não é de hoje que Cuellar tem o sonho de jogar na Europa e, com o bom momento vivido no , o atleta deu aval para seus agentes a se movimentarem por propostas nesta janela do meio de ano. O colombiano, inclusive, colocou a casa em que vive na Barra da Tijuca à venda.

Internamente, a diretoria sabe do desejo de Cuellar em atuar na Europa, não quer perder o atleta, mas entende que numa negociação a vontade do jogador representa bastante. Mesmo com uma multa rescisória de 70 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões), é bem provável que a proposta pelo volante não chegue na metade disso.



(Volante do Flamengo foi convocardo por Carlos Queiroz para disputar a Copa América.

Foto: Getty Images)

"As multas para o têm um valor definido, é um valor calculado sobre o salário. Para o exterior, teoricamente, não tem limite. Então, o clube coloca os valores que acordou com o jogador, independentemente do salário que ele recebe", explica Marcos Motta, advogado com larga experiência no mercado esportivo e de entretenimento.

Ele explica também que as multas servem para balizar uma negociação, sendo uma espécie de régua e teto, pois o clube pode negociar, mas não pode exigir mais do que o valor fixado no contrato.

Cuellar entendeu que chegou a hora, os empresários do atleta estavam se movimentando para a saída dele. O jogador colocou a casa a venda. Ele, como já disse, tem sonhos a cumprir. Depois da Copa América #Flamengo deve sentar com os representantes, que esperam levar uma proposta — Raisa Simplicio (@simpraisa) 3 de junho de 2019

"Elas servem para proteger a relação contratual entre jogador e clube em caso de interesse de transferências. Ou seja, na maioria das vezes ela não será paga, mas existem raras exceções, como foi Robinho na época, o próprio Vinicius Júnior... Essas multas servem para proteger e balizar uma negociação. Elas têm a régua inicial de negociação. Ela pode baixar, mas não pode subir".

Ainda assim, Marcos Motta afirma que o clube, caso não queira negociar, tem o direito de exigir o valor total da multa rescisória.

"A multa rescisória de Cristiano Ronaldo no era de 999 milhões de euros, e ele saiu por 150. Então, na verdade depende muito do momento, do contrato, do jogador. Mas se você tem uma multa rescisória de 70 milhões, por exemplo, e o clube não quiser vender, o jogador só saí se alguém pagar a multa. Agora, se tiver o interesse de venda, as partes negociam e ele pode sair por 35, 40, depende da negociação".