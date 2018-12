Flamengo pode encarar Boca ou River na fase de grupos da Libertadores

Time Rubro-Negro conhecerá seus adversários na noite desta segunda-feira(17), quando acontece o sorteio da fase de grupos

Tratada como obsessão dentro do clube, o Flamengo saberá na noite desta segunda-feira(17), os seus adversários na fase de grupos da Copa Libertadores da América onde você acompanha todos os detalhes aqui na Goal.com. Por não ser cabeça de chave, o Rubro-Negro pode ter pela frente alguma pedreira do pote 1, mas num primeiro momento se livra dos algoz Cruzeiro e Palmeiras.

Por outro lado, vice e o campeão da atual edição do torneio estão no pote 1 e podem pintar no grupod o Flamengo. Vale lembrar que o Rubro-Negro teve o River Plate este pela fase de grupos e empatou os dois jogos.



(Este ano, o Flamengo teve o atual campeão da Libertadores em seu grupo.

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Outro adversário que pode ser uma pedrinha no sapato do Flamengo é a LDU. A equipe equatoriana que tem a altitude como sua grande aliada. Além disso, Atlético-MG, São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia também podem ser adversários do Rubro-Negro.

Por outro lado, há também a possibilidade de cair em grupos mais "tranquilos" com Zamora, da Venezuela, Olímpia do Paraguai e até Universidad Concepción. O Rubro-Negro estará no pote 2 junto com Atlético-PR e Internacional.