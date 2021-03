Flamengo perde Pedro por lesão, mas encontra artilheiro em Rodrigo Muniz

Jovem atacante voltou a balançar as redes pelo Mengão, e agora já tem cinco gols em cinco partidas na temporada até aqui

Se a preocupação tomou conta do Flamengo após a lesão de Pedro na partida desta quarta (24) contra o Botafogo, os rubro-negros encontraram em Rodrigo Muniz motivos para comemorar, com uma vitória por 2x0 fora de casa.

O jovem de 19 anos entrou no lugar do atacante lesionado, e precisou de menos de 15 minutos para abrir o placar para o Fla no clássico carioca, em uma jogada que demonstrou inteligência, força e faro de gol.

Ao receber um passe fraco na grande área, o atacante dividiu com Marcelo Benevenuto, deixou o zagueiro no chão e bateu na saída de Douglas Borges, marcando um bonito gol no Eengenhão.

Com o desempenho de hoje, Muniz chegou a seu quinto jogo na temporada pelo clube carioca, onde já soma cinco gols marcados (dois contra o Resende e dois contra o Macaé, também pelo Campeonato Carioca).

Ao lado de nomes como Gabigol, Bruno Henrique e do próprio Pedro, o atacante é visto como um reforço e tanto para o Flamengo na temporada. Problema (ou solução) para Rogério Ceni, que terá de fazer malabarismo para aproveitar todos os seus talentos no campo ofensivo.

Com a vitória sobre o Fogão, o Fla ultrapassa o Volta Redonda e assume a liderança da Taça Guanabara, com 12 pontos conquistados em cinco partidas. Os próximos confrontos serão contra Boavista e Bangu, ambos fora de casa.