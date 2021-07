Flamengo pede e Governo de Brasília vai flexibilizar entrada no Mané Garrincha

Diretoria rubro-negra ficou surpresa com a obrigatoriedade de vacina e texto deve ser modificado nas horas próximas horas

O Flamengo consegiu flexibilizar as medidas para a entrada da torcida na partida diante do Defensa y Justicia, na próxima quarta-feira (22), pela Copa Libertadores. Inicialmente, o Governo de Brasília, publicou um decreto exigindo a vacinação e o PCR negativo. O texto, no entanto, causou surpresa os rubro-negros que solicitaram a mudança. O pedido não caiu bem dentro de uma ala do GDF, mas acabou sendo aceito.

Segundo fontes ligadas à Goal, a ideia é seguir o mesmo modelo da final da Copa América, onde torcedores puderem entrar apresentando apenas um PCR negativo realizado 48 horas antes do evento.