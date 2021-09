Flamengo pede e Conmebol confirma jogo contra o Barcelona para o Maracanã

Clube e entidade haviam confirmado partida para o Mané Garrincha, mas com a liberação do público no Rio, diretoria optou pela mudança

A partida entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores será no Maracanã. A Conmebol confirmou a mudança do local oficialmente nesta quarta-feira (08), após uma solicitação do time carioca.

A decisão de tirar a partida do Mané Garrincha e colocar no Maracanã trouxe debate interno no clube. Como o próprio Flamengo e a Conmebol haviam confirmado o jogo para Brasília, muitos torcedores se programaram com antecedência, compraram passagens e reservaram hospedagem.

Apesar de certa resistência, a alta cúpula decidiu pela mudança por defenderem uma melhor logística e custo mais baixo. Na última segunda-feira (06), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, liberou a presença de cerca de 40% para os três próximos jogos do clube na cidade como "eventos teste".

O Flamengo recebe o Barcelona no dia 22 de setembro, no Maracanã, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores. A partida acontece às 21h30, no horário de Brasília. O segundo jogo está agendado para o dia 29 de setembro, em Guayaquil.