Flamengo, Palmeiras e torcida única: Uma polêmica de anos recentes

Protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo reacenderam uma polêmica que, em teoria, persiste há algumas temporadas.

Para entender essa história precisamos voltar no tempo. Ainda em 2019, a Polícia Militar de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo recomendaram que o jogo entre Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque, no dia 1 de dezembro, pelo Campeonato Brasileiro, acontecesse sem público, para evitar possíveis confrontos entre as torcidas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na época, a CBF, organizadora da competição, decidiu acatar o pedido feito pelos órgãos públicos de São Paulo e a partida foi disputa sem torcida visitante.

O Palmeiras, por sua vez, também defendeu a ideia da partida contar apenas com a torcida Alviverde, alegando "medidas de segurança" por conta de um possível confronto entre organizadas.

Na ocasião, o Flamengo, que tinha acabado de ser campeão da Copa Libertadores, venceu a partida - mesmo sem torcida visitante - por 3 a 1 .

Agora, o Flamengo fez valer a seu favor uma decisão proferida há dois anos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que se deu como reciprocidade a decisão ocorrida em 2019, quando o Palmeiras não realizou vendas de ingresso por conta da proibição da torcida visitante no Allianz Parque.

Mais artigos abaixo

"O Palmeiras não comenta decisões judiciais, mas entende que o momento pede uma maior união entre os clubes. A rivalidade deve se restringir ao campo de jogo. Se quisermos criar efetivamente uma liga forte, precisamos caminhar em busca da harmonia. Somente dessa forma o futebol brasileiro vai vencer", disse o clube paulista.

O Flamengo, no entanto, não quis comentar sobre o caso.

Com isso, o Flamengo terá torcida única contra o Palmeiras na próxima quarta-feira (20), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.