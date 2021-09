Flamengo não vai recorrer da decisão do STJD e aguarda reunião do conselho técnico dos clubes

Diretoria Rubro-Negra planejava levar torcida contra o Grêmio, no domingo (22), mas vai respeitar a nova decisão do Tribunal Desportivo

Depois de ter suspensa a liminar que garantia ao Flamengo direito de ter público em jogos das competições nacionais, a diretoria rubro-negra não vai recorrer da decisão e nem tentará outra liminar para ter torcida no estádio na partida diante do Grêmio, neste domingo (19), pelo Brasileirão.

A decisão de suspender a liminar veio na madrugada desta quinta-feira (16), poucas horas depois da partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. O Rubro-Negro levou 6.446 pessoas ao estádio. Agora, a ordem no Flamengo é esperar o conselho técnico dos clubes e da CBF, que acontece no dia 28 de setembro.

A expectativa da CBF é conseguir resolver a questão na reunião do conselho. Conforme trazido pela Goal, a entidade preparou um protocolo e vai intensificar as conversas com as prefeituras das cidades dos clubes envolvidos no Campeonato Brasileiro. O intuito é agilizar junto as autoridades locais a volta do público nos estádio. 17 clubes da série A entendem que este retorno precisa ser de uma vez só, ou seja, com todos juntos.

Sem público no final de semana, o Flamengo começa hoje a venda de ingressos para a partida da próxima quarta-feira (22), diante do Barcelona de Guayaquil, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores. O preço dos ingressos variam de R$220 a R$1.200 (valor inteiro).