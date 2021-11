Flamengo não descarta estender empréstimo de Bruno Viana em caso de título na Libertadores

O zagueiro Bruno Viana tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano e uma cláusula de compra de 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões). Como ainda não conseguiu se firmar no clube, o time carioca não pretende desembolsar os altos valores para ter o atleta em definitivo, mas não descarta seguir com ele no elenco.

Tudo passa final da Copa Libertadores. Em caso de título diante do Palmeiras, o Flamengo disputará o Mundial de Clubes, com previsão para final de janeiro e início de fevereiro de 2022. Sendo assim, existe uma expectativa de que o clube carioca consiga estender o contrato do zagueiro por mais seis meses.

Como ainda não conseguiu boa valorização, o Braga não vai criar problemas para estender o empréstimo ou nem mesmo empresta-lo novamente para um clube no futebol brasileiro, o que ainda não está em pauta entre o staff do atleta. Segundo apuração da Goal, qualquer decisão só será tomada depois do dia 27 de novembro.

Aos 26 anos, Bruno Viana chegou ao Flamengo em fevereiro deste ano. O zagueiro foi pouco aproveitado por Rogério Ceni e ganhou mais chances com Renato Gaúcho. Ao todo, o jogador disputou 30 jogos com a camisa rubro-negra e anotou um gol.