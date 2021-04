Flamengo: Matheuzinho se recupera de lesão e Pedro segue como dúvida contra o Palmeiras

Lateral direito voltou a treinar com o elenco e pode ficar à disposição de Ceni para a Supercopa; atacante ainda faz trabalho com fisioterapeutas

O técnico Rogério Ceni pode contar com um reforço no seu Flamengo para o jogo contra o Palmeiras, no domingo (11), pela Supercopa do Brasil. Trata-se do lateral-direito Matheuzinho: o jogador se recuperou de uma lesão na coxa direita e treinou normalmente com o restante do elenco no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira (08).

Pedro, no entanto, ainda é dúvida. O centroavante, que também se recupera de uma lesão na coxa esquerda, fez apenas trabalhos com os fisioterapeutas. O Flamengo tem apenas mais um treino no Rio de Janeiro antes do duelo contra o Palmeiras: o time de Rogério Ceni se reapresenta no CT na manhã desta sexta e, em seguida, viaja para Brasília.

No sábado (10), o time treina no CT do Brasiliense e no domingo (11), enfrenta o Palmeiras, no Mané Garrincha, pela final da Supercopa. A partida acontece às 11h no horário local.