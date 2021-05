Flamengo lança nova camisa 2 com referência ao Mundial de 1981: confira o preço e onde comprar

O clube anunciou seu novo uniforme nesta quinta-feira (13); veja detalhes sobre o lançamento

"Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história..." O título mundial do Flamengo, conquistado em 1981, até hoje é um dos maiores orgulhos da torcida Rubro-Negra. E é pensando nessa conquista que a Adidas, fornecedora oficial de material esportivo, criou o novo uniforme número 2 do clube, lançado nessa quinta-feira (13).

A camisa, majoritariamente branca, homenageia os 40 anos da conquista que, sem dúvidas, marcou um dos principais capítulos da rica história do Mengão. A camisa tem detalhes preto e vermelhos desenhados nas mangas em origiami, estilo artístico tradicional do Japão, onde o duelo diante dos Reds foi disputado.

Já os shorts abandonam a cor branca e são baseados inteiramente no design de um urubu em origami, em uma referência tanto ao mascote do clube, quanto à Terra do Sol Nascente.

A meta do Flamengo é utilizar a camisa o quanto antes: ela está disponibilizada para os atletas e pode estrear já contra a LDU, nesta próxima quarta-feira (19), pela Copa Libertadores, segundo informações divulgadas pelo GE.

Mas as primeiras perguntas do torcedor são sempre as mesmas: quanto custa o novo uniforme e onde ele estará disponível para comprar?

À partir dessa próxima sexta-feira (14), a venda da nova camisa 2 do Flamengo será apenas realizada na loja oficial do clube, disponível clicando AQUI, ou na loja oficial da Adidas, disponível clicando AQUI. Na próxima semana, porém, estará disponível em outras lojas.

Já o preço seguirá o padrão dos últimos lançamentos da Adidas: custará R$ 279,99.