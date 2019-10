Flamengo já tem loja cheia, sósias no Maracanã e euforia da torcida antes de "decisão"

Com lojas do Flamengo lotadas e torcida gremista em Ipanema, Rio de Janeiro já vive o clima antes do jogão desta quarta-feira

A euforia para o jogo entre Flamengo e Grêmio, na noite desta quarta-feira, já toma as ruas do Rio de Janeiro. Antes do duelo pela decisão de quem fica com a vaga para enfrentar o na final da , dia 23 de novembro, em Santiago, as duas torcidas estão contando os segundos para o jogo começar.

Sente o clima da Loja do #Flamengo na Gávea... pic.twitter.com/lnmONihQC2 — Raisa Simplicio (@simpraisa) October 23, 2019

Na loja oficial do , na Gávea, houve até um esquema especial: o estabelecimento abriu uma hora antes do normal para atender a demanda dos torcedores. Mas já por volta das 09h45 da manhã, a loja já estava completamente lotada. Um vídeo, gravado às 10h58, mostra a quantidade enorme de flamenguistas para entrar no local. Mais tarde, até um churrasco está programado para o pré-jogo dos torcedores.

Saída do Maracanã pós jogo? Não! Entrada da Gávea agora. pic.twitter.com/3UoVJ2G7ey — Carlos Balter (@cadumarsilva) October 23, 2019

A Gavea nesse momento https://t.co/8QDEZpDeUV — Raisa Simplicio (@simpraisa) October 23, 2019

Não é só na Gávea que os flamenguistas estão formando filas já nesta manhã. No Aeroporto Dumont já há uma fila enorme na loja oficial do clube.

Loja do @Flamengo agora no Aeroporto Santos Dumont, enviada aqui pro Cairo por um funcionário do escritório. Acabo de mostrar para 2 diretores da @FIFAcom. Reação: “this is massive”. pic.twitter.com/na1eygAwZQ — 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨𝐬 𝐌𝐨𝐭𝐭𝐚 (@mottamarcos) October 23, 2019

Mas a festa começou faz tempo. Nesta madrugada, torcedores do Flamengo já faziam a fetsa em um bar na Lapa, cantando e abafando o som ambiente, como relatou o repórter Renan Moura, da Rádio Globo.

A noite foi pequena no Rio de Janeiro para tamanha ansiedade. Em um bar na Lapa, os torcedores do Flamengo abafaram o som ambiente com o hit “Dezembro de 81”. #FutGloboRadio pic.twitter.com/Mw53ZW5p6i — Renan Moura (@renanmouraglobo) October 23, 2019

Como não podia faltar, os sósias do Flamengo, que estão fazendo tanto sucesso quanto o próprio time, já estão nos arredores do Maracanã realizando o "aquecimento" para o jogo. Até a roda de oração dos "jogadores" já aconteceu. Mas infelizmente, não poderemos ver os sósias nas arquibancadas do Maracanã nesta noite, pois eles estão sem ingressos para a partida. Mesmo assim, eles não perdem a animação e a esperança de conseguirem entrar de última hora nojogo aguardado do ano para eles.

O time do Flamengo já chegou no Maracanã, pelo menos os sósias... 😂😂#RedacaoSporTV pic.twitter.com/faGkmdhw5M — SporTV (@SporTV) October 23, 2019

Os sósias, inclusive, já fizeram a sua prévia do jogo, e venceram! No duelo contra os "anões do " (sim, um time formado por anões), o rubro negro levou a melhor em jogo muito disputado: 12 a 9, placar que daria ao Flamengo a classificação no jogo que realmente vale.

Sósias do Flamengo x Anões do Grêmio pic.twitter.com/ITgmxVAUF4 — out of context Flamengo (@outofcontextCRF) October 23, 2019

E não são só os flamenguistas que estão fazendo festa. Já há uma enorme concentração de gremistas Ipanema, todos com a camisa do time, fazendo uma enorme nesta manhã.

Mobilização histórica da torcida do Grêmio no Rio de Janeiro. Centenas de gremistas se concentram na Barra da Tijuca e preparam invasão ao Maracanã. Serão 4 mil tricolores no estádio na decisão contra o Flamengo @EsportesGZH pic.twitter.com/Uq5lnpVNjp — Rodrigo Oliveira (@roliveiraAOVIVO) October 23, 2019

Ontem a noite também teve festa dos tricolores no Rio de Janeiro. Em um evento organizado pelo próprio Grêmio, centenas de torcedores estiveram presentes para assistir ao jogo entre e River Plate. Havia no local até mesmo uma réplica do troféu da Libertadores.

Boa noite! Estamos no Jantar Consular no Rio de Janeiro, reunindo gremistas para um único objetivo: celebrar o #Gremio. pic.twitter.com/tyV9MjmxjU — Grêmio FBPA (@Gremio) October 23, 2019

Mas hoje, a empolgação de uma destas torcidas vai acabar. A bola rola para Flamengo e Grêmio às 21h30, no Maracanã. Você pode acompanhar tudo sobre este jogão aqui na Goal.