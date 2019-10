Flamengo já gastou mais de R$ 100 milhões com salários no 1º semestre; Grêmio, R$ 65 mi

Com realidades financeiras diferentes, os clubes se enfrentam nesta quarta-feira por uma vaga na final da Libertadores

e buscam a tão sonhada classificação para a final da Libertadores. Nesta quarta-feira, no Maracanã, os dois times decidem quem será o brasileiro que jogará a final em Santiago. Os times são, indiscutivelmente, dois dos melhores no país hoje, mas um fator os diferencia muito: as finanças.

O Flamengo é um dos times mais ricos do país, um dos que mais arrecada e por isso, pode-se dar o luxo de ser um dos que mais gasta. Somente com os salários destinados ao futebol em 2019 até o mês de junho, o rubro negro gastou um total de R$ 103.138.000.

Do outro lado da decisão, o Grêmio está longe de ter as riquezas flamenguistas, mas também não é um clube que passa dificuldades. Mas mesmo assim, a diferença é absurda. No mesmo período do ano, o tricolor gaúcho investiu R$ 65.383.000 em remunerações e direitos de imagem ao seu elenco.

Os números foram obtidos e publicados pelo Blog do Perrone, do UOL. Ao todo, o Flamengo supera o Grêmio em R$ 138.551.000 para manter o departamento de futebol: Fla destinou R$ 288.076.000 no primeiro semestre deste ano, enquanto que o Grêmio registrou R$ 149.525.000 de gastos para o mesmo setor.

A decisão entre Flamengo e Grêmio para a final da Libertadores acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1.