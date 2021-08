Flamengo x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (8), pela 15ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo recebe o Internacional neste domingo (8), às 18h15 (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, antes de encarar o Olimpia, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Internacional DATA Domingo, 8 de agosto de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Sidmar dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Rafael Martins (RJ)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Assistente VAR: Luciano Roggenbaum (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Fla chega embalado sob o comando de Renato Gaúcho / Foto: Alexandre Vidal - Divulgação Flamengo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto sob o comando do técnico Renato Gaúcho (seis vitórias em seis jogos), com 24 gols marcados e apenas seis sofridos, o Flamengo volta suas atenções para o Brasileirão antes de encarar o Olimpia, no meio da semana, pelas quartas de final da Libertadores.

Depois de poupar o seus principais jogadores no duelo contra o ABC, pela Copa do Brasil, o Fla terá o retorno dos titulares.

No entanto, Rodrigo Caio, segue em processo de reequilíbrio muscular e está fora. Léo Pereira e Bruno Viana brigam por uma vaga.

Do outro lado, o Internacional, sem saber o que é vencer há duas rodadas (um empate e uma derrota), não terá Moisés, expulso no empate sem gols com o Cuibá na última rodada, enquanto Yuri Alberto e Thiago Galhardo, retornam de suspensão.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira (Bruno Viana) e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Saravia (Mercado), Bruno Méndez (Mercado), Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado e Edenilson; Caio Vidal, Taison e Carlos Palacios (Patrick); Yuri Alberto (Thiago Galhardo).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 3 Flamengo Brasileirão 1 de agosto de 2021 ABC 0 x 1 Flamengo Copa do Brasil 5 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Olimpia x Flamengo Libertadores 11 de agosto de 2021 19h15 (de Brasília) Flamengo x Sport Brasileirão 15 de agosto de 2021 16h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 1 Internacional Brasileirão 25 de julho de 2021 Internacional 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 1 de agosto de 2021

Próximas partidas