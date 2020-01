Flamengo inicia a temporada com jogos decisivos no mês de fevereiro

Rubro-Negro pode decidir até três títulos em um curto espaço: Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Taça Guanabara

O mal iniciou a temporada 2020 e já tem compromissos importantes e decisivos em fevereiro. Nesta terça-feira (21), o clube conheceu as datas dos confrontos da final da Recopa Sul-Americana, contra o .

Enquanto o jogo de ida será no dia 19 de fevereiro, em Quito, a partida de volta será dia 26 de fevereiro, no Maracanã. Justamente três dias depois da final da Supercopa do entre o e o -PR, atuais campeões brasileiro e da . O jogo será dia 16 de fevereiro, no Mané Garrincha.

O compromisso ainda pode extender ainda mais caso o Flamengo chegue à final da . O time de Jorge Jesus poderá jogar no sábado de carnaval, dia 22 de fevereiro. Porém, no Carioca, a equipe tem jogado com os juniores.

🏆⚽ Fechas para la @RecopaConmebol: la ida será el 1⃣9⃣ de febrero en Quito y la revancha una semana después, en Río de Janeiro.



🇧🇷⚽🇪🇨 Datas confirmadas para a @RecopaConmebol: jogo de ida em 1⃣9⃣ de fevereiro, em Quito, e volta no dia 2⃣6⃣ do mesmo mês, no Rio. pic.twitter.com/tFsQtQT2Qb — Recopa Sudamericana (@RecopaConmebol) 21 de janeiro de 2020

Confira os compromissos oficiais do Flamengo no mês de fevereiro!