Flamengo fecha patrocínio pontual com a Amazon Prime para a Supercopa

Empresa estampará marca na parte traseira da camisa de jogo no duelo contra o Palmeiras, neste domingo (11)

O Flamengo fechou um patrocínio pontual com a Amazon Prime Vídeo para a final da Supercopa do Brasil, que acontence neste domingo (11), em Brasília. O Rubro-Negro, campeão do Brasileirão 2020 vai encarar o Palmeiras, atual campeão da Copa do Brasil.

A empresa vai estampar a marca na parte transeira da camisa de jogo. Além disso, a Amazon Prime Vídeo fará ações nas redes sociais em conjunto com o Flamengo. Foram as plataformas digitais do clube que, inclusive, seduziram a empresa a apostar na parceria. Fato parecido aconteceu recentemente, quando a MOSS assinou um contrato pelo meião, mas visou o engajamento nas redes.

Esta não é a primeira vez que a Amazon e o Flamengo fecham uma parceria pontual. O time carioca promoveu a estreia da série "The Boys" nas suas plataformas digitais, usando a dupla Everton Ribeiro e Diego Ribas como garotos-propaganda. No ano passado, as partes chegaram a debater a possibilidade de um acordo mais longo, mas as conversas não avançaram.