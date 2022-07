Flamengo fecha empréstimo de Matheus Thuller ao Vissel Kobe, do Japão

Jogador chega ao clube japonês por empréstimo até dezembro deste ano

O Flamengo acertou o empréstimo do zagueiro Matheus Thuler ao Vissel Kobe, do Japão, até dezembro deste ano. No acordo, os japoneses têm a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do jogador por US$ 1 milhão.

Conforme trouxe a GOAL, havia otimismo entre todas as partes que o negócio fosse fechado ainda nesta semana. Aos 23 anos, Thuler esteve emprestado ao Montpellier. O clube francês desejava exercer o direito de compra, mas como ficou longe da zona de classificação para as competições europeias, teve a capacidade de investimento reduzida, o que culminou no retorno do zagueiro.

Mais artigos abaixo

Thuler chegou a receber consulta de outros clubes no futebol brasileiro, mas optou por seguir fora do país. No Vissel Kobe, ele vai reencontrar Lincoln, companheiro desde os tempos das divisões de base do Flamengo. Por lá, ele também jogará ao lado de Andreas Iniesta.

O técnico Dorival Júnior gosta de Thuler e até chegou a pedir a contratação do zagueiro en 2020, quando comandava o Athlético-PR. Na ocasião, o rubro-negro descartou fazer negócio.