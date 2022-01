Flamengo faz oferta ao United para comprar Andreas Pereira; tendência é que clube inglês rejeite

O Flamengo tenta abrir as conversas com o Manchester United para ter Andreas Pereira em definitivo. O time carioca enviou uma proposta de compra do meia. A informação foi trazida primeiramente pela TNT Sports e confirmada pela GOAL.

Segundo soube a GOAL, no entanto, os valores estão aquém do que o Manchester United considera ideal para abrir a negociação. Os rubro-negros oferecerem algo um pouco abaixo dos 10 M de euros (R$ 63,3 milhões). Os ingleses ainda não responderam, mas a tendência é que rejeitem, uma vez que os valores estão bem distantes dos 20 M de euros (R$ 126, 6 milhões), preço fixado no contrato de empréstimo.

A diretoria do Flamengo sabe que a possibilidade de recusa é grande, mas acredita que este é apenas o primeiro passo para abrir as conversas. A oferta é pelos 100% dos direitos econômicos do meia, mas a ideia é sugerir ao United que fique com uma boa porcentagem de uma futura venda.

Na negociação, o Flamengo tem justamente Andreas Pereira como grande aliado. Segundo apuração da GOAL, o meia vê com bons olhos a permanência. O jogador entende que criar uma história no "maior clube do Brasil" é mais vantajoso do que seguir sendo emprestado a cada temporada, rodando pela Europa.

Andreas Pereira tem contrato com o Flamengo até junho deste ano, o que faz a diretoria entender que há boa margem de tempo para negociar a compra do jogador.