Flamengo faz nova oferta e fica perto de renovar com João Gomes

Volante de 21 anos ganha valorização e terá salário maior do que "rivais"

A negociação para a renovação de contrato de João Gomes com o Flamengo está perto do fim. No final da tarde desta sexta-feira (16), o Rubro-Negro fez uma nova oferta, que agradou ao estafe do atleta, e o novo vínculo deve ser assinado em breve. A notícia da nova proposta foi trazida primeiramente pelo youtuber "Flazoeiro" e confirmada pela GOAL.

A negociação entre as partes começou em abril deste ano, conforme trouxe a GOAL. Apesar da novela, o relacionamento entre o estafe do jogador e o Flamengo é bom. Os dois lados entendem que, ao longo das conversas, cada um estava buscando o melhor para si.

Aos 21 anos de idade, João Gomes vai receber uma valorização salarial, intuito principal da renovação, e passará de R$ 50 mil para R$ 250 mil mensais. Ele terá vencimentos maiores que André, do Fluminense, e Danilo, do Palmeiras, dois jovens jogadores que também se destacam na posição no futebol brasileiro.

João Gomes se tornou peça fundamental do Flamengo. Ele é titular absoluto do time de Dorival Júnior e suas grandes atuações mantém Arturo Vidal no banco de reservas.

Recentemente, o jogador vem recebendo muitas sondagens do futebol europeu, mas ainda não há uma oferta concreta na mesa do Rubro-Negro.