Flamengo faz ajustes no protocolo e confia em reabertura do Maracanã

Rubro-Negro mandar jogo das quartas de final da Libertadores no estádio caso avance de fase nesta quarta; João Pessoa se coloca à disposição

O Flamengo tenta confirmar nesta quarta-feira (21) a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Com a vantagem do empate, o Rubro-Negro encara o Defensa y Justicia, às 21h30, no Mané Garrincha, em Brasília. Caso avance para a próxima fase, a diretoria já trabalha para receber a partida das quartas de final da competição no Maracanã e com torcida.

Depois de não conseguir o aval de Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, para abrir os portões para a torcida no Maracanã neste duelo das oivatas de final, os dirigentes do Fla acreditam que o mandatário da cidade vai permitir a entrada do público nas quartas. O Rubro-Negro, inclusive, está fazendo ajustes no protocolo que foi anteriormente apresentado à Secretaria de Saúde do município, e confia na liberação de ao menos 10% do público.

A partida desta noite, no Mané Garrincha, será de extrema importância para a reabertura do Maracanã e de outros estádios pelo Brasil, e o jogo entre Flamengo e Defensa é visto como um "evento-teste" neste sentido. Caso os protocolos sejam corretamente seguidos, é grande a chance do movimento para a volta do público ganhar mais força, inclusive nas competições nacionais organizadas pela CBF. A final da Copa América, por sua vez, foi encarada com grande frustação por Eduardo Paes, que afirmou ter se arrependido de permitir público no Maracanã para Argentina x Brasil.

João Pessoa se coloca à disposição do Flamengo

Caso o prefeito do Rio de Janeiro não dê o OK para a volta do público no Maracanã, o Flamengo pensará em alternativas fora da capital fluminense. Além de Brasília, o Rubro-Negro tem agora as portas abertas em João Pessoa. Cícero Lucena, prefeito da cidade, colocou a capital de Paraíba à disposição do time carioca.

O mandatário, que é torcedor do clube, afirmou em reunião com Rodolfo Landim que, caso queira mandar algum jogo com público, a cidade está de portas abertas.