Flamengo estuda desfilar domingo à noite no Rio se vencer o Mundial de Clubes

Delegação Rubro-Negra tem previsão de chegada às 23h de domingo(22) e deve repetir festa após título da Libertadores

O ano mágico do , que já ganhou a da América e o Campeonato Brasileiro, pode terminar com a cereja do bolo neste sábado(21), diante do , na decisão do . Caso o time de Jorge Jesus conquiste o mundo de novo, como pede o canto mais ecoado pela torcida nesta temporada, a festa deve parar o Rio de Janeiro.

Os Rubro-Negros, que voltam à cidade maravilhosa no domingo(22), estudam um desfile que pode ser um verdadeiro carnaval antecipado. O palco seria a Presidente Vargas, que recebeu os campeões da Libertadores após a conquista da taça continental. A delegação flamenguista tem previsão de chegada para às 23h do domingo. A equipe vem de Doha direto em um avião fretado pelo clube.

Além disso, a diretoria do Flamengo trabalha para renovar com Jorge Jesus até dezembro de 2020 e fechar a compra de Gabigol junto à . Caso isso aconteça, o torcedor do Flamengo pode fechar a temporada de forma ainda mais histórica.

O Flamengo reencontra o Liverpool na final do Mundial de Clubes neste sábado(21), às 14h30. A Goal.com trará o tempo real e todas as notícias da grande decisão.