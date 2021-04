Flamengo estreia na Libertadores com Ceni sob pressão e defesa em xeque

Rubro-Negro sofreu sete gols em três jogos e vê falhas na transição defensiva; treinador já é cobrado pela torcida

A Copa Libertadores para o Flamengo vai começar na noite desta terça-feira (20), diante do Vélez Sarsfield, na Argentina. O Rubro-Negro encara o primeiro jogo da saga para voltar ao topo da América já com o técnico Rogério Ceni sob pressão e o sistema defensivo em xeque.

Nos últimos três jogos, o time de Ceni sofreu sete gols. Foram dois diante do Palmeiras, três diante do Vasco e mais dois diante da Portuguesa, no Campeonato Carioca. Os números externam os problemas defensivos de uma equipe que ainda busca ajustes, principalmente na zaga.

Com Rodrigo Caio cumprindo suspensão, Ceni deve escalar a dupla Arão e Gustavo Henrique. O treinador até pensou em levar Bruno Viana a campo, mas não aprovou o ensaio feito contra o Vasco. O comandante vai optar por algo mais seguro, já que ambos atuaram juntos na reta final do Brasileirão 2020 e já tem entrosamento.

Ainda assim, a insistência com Willian Arão na zaga, que vem tendo algumas falhas de posicionamento, é alvo de duras críticas e até mesmo de Zico, maior ídolo da história do clube.

"Muita gente acha que no futebol de hoje todo mundo tem que jogar bem em todas posições, e para mim não é assim. Eu acho que o Flamengo tem duas posições que os caras são fortíssimos: o Rodrigo Caio de zagueiro pela direita e o Arão de volante. Eles são fantásticos. Então, colocar um que não está bem, razoável. Já entrou o Gustavo Henrique, Léo Pereira, Natan, Thuler, Bruno Viana. Se você faz uma rodagem, bota o Arão na zaga e o Rodrigo Caio na esquerda, você vai ter um mais ou menos na zaga central e um mais ou menos na esquerda. Se o Rodrigo Caio estivesse na direita, ele não seguraria a camisa (do Rony). O tipo de cobertura é um, a maneira de jogar é outra. O Arão, se tivesse de volante, já saberia como se comportar se receber um drible de calcanhar (do Raphael Veiga). De volante ele já sabe como vai, de zagueiro é outra coisa".

Ceni, no entanto, gosta de Arão na zaga e não pensa, pelo menos por enquanto, voltar o zagueiro para o meio-campo. Ali, o treinador tem Diego Ribas, outro jogador de confiança e que vem de bons jogos.

Se o setor defensivo é o que mais preocupa o Flamengo na estreia da Libertadores, o mesmo podemos dizer sobre o Vélez. O time argentino lidera o grupo B da Superliga Argentina, com seis pontos à frente do Boca Juniors, o segundo colocado. São sete vitórias, um empate e duas derrotas, uma delas justamente para o time de Tévez por 7 a 1.

"O Vélez lidera na Superliga, mas ainda não se provou em grandes jogos. Por isso as pessoas ainda têm uma desconfiança. Depois do jogo que o Vélez perdeu para Boca por 7 a 1, fica a impressão de que em jogos importantes, o Vélez fica assustado." disse Julian Carrera, repórter que cobre o dia a dia do Vélez.

O Vélez recebe o Flamengo na noite desta terça-feira (20), em Buenos Aires. A partida começa às 21h30 e é válida pela primeira rodada do grupo G da fase de grupos da Copa Libertadores.