Flamengo esquece o Real Madrid, se blinda e foca apenas no Al Hilal

Elenco rubro-negro quer evitar surpresas e prega seriedade contra os sauditas

Enquanto os torcedores transbordam ansiedade por um confronto contra o Real Madrid, numa possível final de Mundial de Clubes, o elenco do Flamengo se blinda e tenta forcar apenas no confronto contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, que acontece nesta terça-feira, em Tanger, no Marrocos. A regra é tratar o confronto com seriedade e como se fosse uma final antecipada.

Este foi, inclusive, o tema central da entrevista coletiva de David Luiz e Vitor Pereira. A dupla rubro-negra conversou com a imprensa antes do confronto contra os sauditas. O zagueiro, fez questão de driblar uma pergunta que destacava um possível confronto contra os merengues.

“O sonho de disputar o Mundial começou no primeiro jogo da Libertadores, ali se começou esse sonho de ir longe no Mundial. Por isso que nós precisamos pensar única e exclusivamente na semifinal, para tentar depois chegar na final. Será um jogo difícil, é um adversário muito qualificado, precisamos ter isso em mente”.

Durante a coletiva de imprensa do técnico Ramon Diaz, comandante do Al Hilal, que aconteceu logo em seguida, alguns jornalistas sauditas insinuaram que a imprensa brasileira está tratando o jogo como fácil. Os profissionais brasileiros presentes no local não gostaram e dois se manifestaram dizendo que era mentira.

O Al Hilal foi adversário do Flamengo na semifinal do Mundial de 2019 e vendeu caro a derrota. Os sauditas, inclusive, abriram o placar. Na ocasião, o Rubro-Negro vivia o seu auge sob o comando do técnico Jorge Jesus, momento bem diferente do atual. Além da troca de treinador, o time vive um início de temporada e teve apenas o jogo contra o Palmeiras como forte teste para o torneio.

Por outro lado, o Al Hilal também não vive grande fase. O trabalho do técnico Ramon Diaz vem sendo contestado pelos torcedores. O clube ocupa a terceira posição na tabela de classificação do campeonato local e vem sofrendo com atuações ruins. A equipe esteve proibida de fazer contratações na última janela de transferências e não se reforçou, além disso soma sete desfalques importantes para o duelo.

Flamengo e Al Hilal se enfrentam nesta terça-feira (7), às 16h de Brasília (às 20h no horário local), no Estádio de Tanger, no Marrocos. No dia 8, o Real Madrid enfrenta o Al Ahly, do Egito, na partida que vai definir o segundo finalista da competição.