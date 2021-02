Flamengo espera superar R$ 20 milhões com direitos de transmissão do Carioca

Rubro-Negro se prepara também para vender pacote de jogos através da Fla TV

Os 16 clubes que disputam a Série A do Campeonato Carioca optaram pela proposta da Record TV, que vai transmitir o torneio na TV aberta. Um dos motivos centrais para a escolha unanime foi a possibilidade de vender os demais direitos de forma descentralizada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A Globo, principal concorrente, por exemplo, oferecia 45 milhões de reais pelo pacote exclusivo com todos os direitos. A Record TV ofereceu 11 milhões apenas pela TV aberta. Desta forma, os clubes se preparam para vender os seus jogos também na internet.

O Flamengo já chegou a fazer isso, quando colocou um de seus jogos em 2020 no Mycujoo. Na ocasião, alguns problemas com o sistema de pagamento transformaram a experiencia em algo ruim para o torcedor.

Para o Campeonato Carioca 2021, o Flamengo, promete melhorias nos sistemas e vai oferecer aos torcedores, através da Fla TV a possibilidade de comprar seus jogos com pacote ou até mesmo avulsos. Plataforma utilizada ainda está sendo debatida, Youtube e Facebook são dois das empresas interessadas.

Pay-per-view do Campeonato Carioca

As operadoras Claro/Net e Vivo ficarão responsáveis pela transmissão em TV fechada. O torcedor, quando fizer a adesão do pacote, informará para qual clube torce, sendo assim, um valor percentual será destiado ao clube escolhido.

Com a negociação descentralizada, o Flamengo espera superar facilmente a casa dos 20 milhões de reais em arrecadação com os direitos de transmissão do Campeonato Carioca 2021.