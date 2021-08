Flamengo espera árabes por forma de pagamento para negociar João Gomes

Al Ain não tem pressa e coloca time carioca em compasso de espera

Em negociações com o Al Ain, dos Emirados Árabes, pela venda de João Gomes, o Flamengo aguarda uma sinalização do time árabe pela forma de pagamento para decidir se vai fazer negócio. Os dirigentes do time carioca esperavam um retorno nesta quinta-feira (26), o que não aconteceu.

Segundo apuração da Goal, a negociação é tratada com calma pelos árabes, já que a janela de transferências se encerra apenas no final de setembro. O Al Ain topou pagar 5 milhões de euros ao Flamengo pelo jogador de 20 anos.

Com a disputa acirrada na posição, principalmente depois da chegada de Andreas Pereira, o Flamengo entende que negociar o volante é um bom caminho e a proposta agradou, mas enquanto não recebe uma resposta final dos árabes, o atleta segue com o grupo e será relacioando para o duelo contra o Santos, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Quem não estará à disposição de Renato Gaúcho é Bruno Henrique. O atacante teve realizou exames e teve uma lesão na região posterior da coxa direita constadada.