Flamengo escalado com Filipe Luís e B. Henrique de centroavante

O lateral-esquerdo vai fazer sua estreia com a camisa do Rubro-Negro

Filipe Luís está confirmado pelo para o jogo contra o , às 16h deste domingo (04), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Será o primeiro jogo do lateral-esquerdo, contratado após anos de serviços prestados ao , pelo Flamengo.

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Bahia pelo @Brasileirao. Vamos, Flamengo! #BAHxFLA #CRF pic.twitter.com/wVEBp5qiIh — Flamengo (@Flamengo) August 4, 2019

Outra novidade do técnico Jorge Jesus é a escalação de Bruno Henrique como centroavante, no lugar do suspenso (e lesionado) Gabigol. O português havia indicado, durante a semana, que Reinier seria titular, mas optou por colocar em campo o que tem de melhor e mais experiente.

O Flamengo soma 24 pontos e ocupa a terceira posição na Série A.