Flamengo entra em compasso de espera por Jorge Jesus e Vitor Pereira

A saga do Flamengo em Portugal na busca por um novo treinador continua. Depois de mais um dia de reuniões, a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel segue o script desenhado por Jorge Jesus e fica em compasso de espera pelo técnico que é o sonho dentro do clube.



Os dirigentes do time carioca ainda não se reuniram com Jorge Jesus por escolha do próprio treinador, que prefere focar nos jogos importantes que tem pela frente diante do Porto nos próximos dias. As conversas estão acontecendo por intermédio do agente Bruno Macedo, que também representa Carlos Carvalhal.



Macedo, inclusive, tentou adiantar o lado de Carvalhal nos últimos dias, mas os dirigentes do Flamengo deixaram claro que, no momento, o técnico do Braga não está entre as primeiras opções. Além de Jorge Jesus, Vitor Pereira, demitido na segunda-feira (20) do Fenerbahçe, voltou a ocupar as primeiras posições na tabela de preferência dos dirigentes.



O grande problema, no entanto, é que Vitor Pereira também não quer se reunir com os dirigentes do Flamengo neste momento. Ele não descarta o bate-papo e até se mostra interessado, mas prefere que aconteça após as festividades de Natal.



Desta forma, Marcos Braz, que tem viagem marcada para retornar ao Brasil nesta quinta-feira (23), pode adiar a volta e passar o Natal em Lisboa. Há um entendimento de que a presença rubro-negra na capital portuguesa tem ajudado a agilizar o processo e agradado Jorge Jesus, que está se sentindo valorizado.



Jesus vive situação cada vez mais desconfortável dentro do Benfica. Conforme já trouxe a GOAL, o técnico está cada vez mais isolado dentro do clube e não conta com o apoio de Rui Costa, diretor de futebol. A ideia do dirigente, inclusive, é não renovar o contrato do Mister, que termina em maio.



Por outro lado, Rui Costa segura a demissão de Jorge Jesus, mesmo com a pressão da torcida. Segundo soube a GOAL, o dirigente não quer pagar a multa do técnico e se voltar ao mercado neste momento, podendo fazer isso daqui a alguns meses, sem precisar gastar um centavo.



Do outro lado do oceano, em solo brasileiro, o financeiro do Flamengo ainda não deu aval para que a dupla, que se encontra em Portugal, se comprometa a pagar a multa de nenhum treinador.