Flamengo encerra maratona de outubro invicto - e com elenco ainda mais forte

Rubro-Negro fecha sequência de nove jogos em 25 dias com sete vitórias e nenhuma derrota; Hugo, Pedro, Everton Ribeiro e jovens ganham destaque

Substituir Jorge Jesus no não seria tarefa fácil para ninguém. E como se isso não bastasse, a atípica temporada de 2020 ainda colocou novos desafios no caminho de Domènec Torrent. O último deles foi uma verdadeira maratona de jogos no mês de outubro. Mas entre algumas críticas e elogios, o time de Dome encerrou a duríssima sequência de modo invicto, e com o elenco ainda mais forte do que antes.

Ao todo, foram nove partidas em apenas 25 dias, uma média realmente pesada, até mesmo para o futebol brasileiro: um jogo a cada 66 horas, aproximadamente. Neste meio tempo, ainda houve rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e, claro, jogadores do Flamengo foram convocados e desfalcaram a equipe em jogos importantes. Ainda por cima, Gabigol, artilheiro do Brasil em 2019, lesionado, não participou de nenhuma partida em outubro.

Certamente o elenco é um dos melhores - se não o melhor - do , mas nem mesmo um time recheado de estrelas passa por um sequência dessas sem sentir nenhuma dificuldade.

Mesmo assim, o time de Dome encerrou a maratona de outubro sem perder nenhuma partida. Foram sete vitórias e apenas dois empates, um deles diante do Internacional, líder do Brasileirão ao lado do Flamengo, com 35 pontos, no Beira-Rio.

Para jogar a cada dois dias e meio, a equipe não pôde manter o ritmo alucinante que está acostumada, é verdade, mas isso não impediu o clube de seguir vencendo seus rivais com autoridade. Teve 5 a 1 para cima do Corinthians, vitória em clássico diante do Vasco e 3 a 1 na Libertadores sobre o Junior Barranquilla, com o time praticamente reserva.

E além dos resultados em si, que mantiveram o time em ótima situação em todas as competições que disputa, o Fla deixou o mês de outubro para trás e saiu com um elenco ainda mais forte do que antes.

Sem Gabigol, Pedro é quem está em outro patamar neste momento e vem fazendo gol de todas as maneiras. Um dos poucos nomes contestados do elenco, Vitinho teve ótimas atuações, principalmente contra o , jogando centralizado - o mesmo também vale para Diego. Éverton Ribeiro vem se mostrando cada vez mais protagonista e goleador, Gerson segue dono do meio de campo e Thiago Maia é mais importante a cada partida.

Mas além deles, o Flamengo teve ótimas surpresas, principalmente vindas das categorias de base. Por conta de um surto interno de Covid-19, no final de setembro, o clube se viu forçado a promover diversos jovens ao time principal, e muitos deles superaram as expectativas.

Hugo vem brilhando no gol e já faz alguns torcedores esquecerem Diego Alves, Ramon e João Lucas se tornaram opções importantes para as laterais, assim como Nathan e Thuler para a zaga.

Agora, em novembro, o Fla terá mais tempo para trabalhar e recuperar seus jogadores fisicamente para batalhas importantes, para garantir vaga nas quartas de final da Libertadores e da . No Brasileirão, o clube segue buscando a ponta isolada da tabela, e o primeiro grande desafio será neste domingo (01), contra o São Paulo, às 16h (de Brasília).

Com a temporada caminhando para sua reta final, o Flamengo ainda tem condições totais de repetir o ano incrível de 2019. E, para isso, peças no elenco não vão faltar.