Flamengo encerra as negociações por Rodriguinho, que seguirá no Egito

Os valores envolvidos na transação foram o maior problema para o meia-atacante assinar

As negociações entre Flamengo e Rodriguinho, do Pyramids FC, não terminaram em final feliz.

Segundo publicado no Blog do Perrone, no UOL, o meia-atacante não tem mais chances de vestir a camisa rubro-negra em 2019 e seguirá no Egito.

O grande problema, que dificultou a chegada do atleta à Gávea, foram os valores envolvidos: o montante para convencer o Pyramids, além de salários e bonificações ao jogador.

Para defender as cores do Fla, Rodriguinho teria que abrir mão do alto salário, fora dos padrões brasileiros, que recebe no futebol egípcio.