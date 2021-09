Flamengo encara o Barcelona com quase força máxima e só Gustavo Henrique pendurado

Renato Gaúcho tem apenas Leo Pereira e Thiago Maia como desfalques no Equador

Com força quase máxima, o Flamengo está pronto para o duelo desta noite, diante do Barcelona de Guayaquil, pelo jogo da volta da semifinal da Copa Libertadores da América. O técnico Renato Gaúcho só não terá à disposição Leo Pereira e Thiago Maia.

O zagueiro foi expulso na primeira partida e cumpre suspensão automática. O volante, que vem sendo acionado nos últimos jogos, sofreu uma lesão na coxa esquerda e ficou no Rio de Janeiro. O jogador, no entanto, já era cotado para começar no banco de reservas.

Entre os atletas à disposição, apenas o zagueiro Gustavo Henrique está pendurado. Ou seja, caso leve cartão amarelo e o Flamengo se classifique, ficará de fora da final.

O zagueiro começará a partida no banco de reservas, já que David Luiz volta ao time e será titular. Além dele, Filipe Luís e Arrascaeta, que estiveram ausentes no primeiro jogo, no Maracanã, também reforçam o time de Renato Gaúcho.

Sendo assim, o Flamengo deve ir a campo com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Arão, Andreas, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol

Com a vantagem de 2 a 0, conquista no primeiro jogo, o Flamengo pode perder por um gol de diferença ou até dois, desde que faça ao menos um. Caso o Rubro-Negro conquiste a classificação, vai enfrentar o Palmeiras, no dia 27 de novembro, na grande final, em Montevidéu, no Uruguai.