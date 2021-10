Flamengo encaminha renovação de Filipe Luís, Diego Alves e Diego Ribas

Departamento de futebol acertou todas as bases e terá famoso trio "geração 85" por mais um ano

Depois de garantir a classificação para a final da Copa Libertadores, o departamento de futebol do Flamengo abriu as negociações e selou rapidamente um acordo verbão para a renovação de contrato com Diego Alves, Filipe Luís e Diego Ribas.

O trio, conhecido como "geração 85" aguardava apenas um contato dos dirigentes, já que desde sempre o desejo ela pela permanência no clube. Os três têm contrato até dezembro de 2021 e vão renovar por mais um ano.

Segundo apuração da Goal, todas as bases foram acertadas com os staffs dos respectivos atletas, que deram ok para o Flamengo colocar no papel o novo acordo. Na última semana, a Goal informou que o desejo de Diego Alves era seguir no clube e o goleiro aguardava apenas um contato da diretoria.

Ao longo desta semana, o departamento de futebol vai acionar o departamento jurídico para regidir os contratos e em breve a renovação dos três será oficializada. Depois disso, o clube tem como principal objetivo por fim na novela pela extensão do vínculo de Arrascaeta, que já dura cerca de 10 meses.