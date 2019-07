Flamengo encaminha contratação de zagueiro espanhol e corre para acertar com Gérson

Aos 25 anos, Pablo Marí pertencia ao Manchester City e estava emprestado ao La Coruña; zagueiro é um pedido de Jorge Jesus

Depois do insucesso na tentativa de contratar os zagueiros Jemerson e Zapata, o seguiu as indicações de Jorge Jesus e o trabalho do Centro de Inteliência do clube e está prestes a fechar com Pablo Marí. Aos 25 anos, o jogador está livre no mercado após o término de contrato com o Machester City e estava emprestado ao Deportivo La Coruña, da .

A notícia foi trazida em primeira mão pelo comentarista da ESPN, Mauro Cesar, e confirmada pela reportagem da Goal.com. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel estão na Espanha costurando os últimos detalhes. O vai adiquirir 90% dos direitos do atleta que assinará um contrato até 2022.

Com 1,91 de altura, Marí soma passagens por ao -ESP, ao NAC Breda-HOL e, por fim, além La Coruña. Mesmo pertencendo ao , curiosamente ele jamais entrou em campo pelo time inglês.

Spindel e Marcos Braz planejam deixar a Espanha entre hoje a amanhã rumo à , onde tentarão fechar a contratação de Gerson. O pai do jogador e o atleta estão em e aguardam a dupla Rubro-Negra para finalizar as tratativas.