Flamengo encaminha acerto com Paulo Sousa como novo treinador

"Quem sabe faz a hora, não espera acontecer"... é nesse ritmo que a diretoria do Flamengo trabalha para anunciar o novo treinador.

Sem ficar a mercê de Jorge Jesus, o time carioca encaminhou as bases salariais e o tempo de contrato com Paulo Sousa. A oficialização, no entanto, ainda depende da saída do técnico da seleção polonesa, sua equipe atual.

A situação, no entanto, não parece tão simples, já que o presidente da federação da Polônia avisou que não vai liberar o técnico português.

"Hoje fui informado pelo Paulo Sousa que pretendia rescindir o contrato com a Seleção de comum acordo por causa de uma oferta de outro clube. Este é um comportamento extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador. Portanto, recusei firmemente”, escreveu o presidente, em publicação no Twitter.

Dziś zostałem poinformowany przez Paulo Sousę, że chce rozwiązać za porozumieniem stron kontrakt z @pzpn_pl z powodu oferty z innego klubu. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) December 26, 2021

A seleção da Polônia disputa a repescagem da Copa do Mundo de 2022 pela frente, em março. A ideia dos dirigentes da federação era debater o contrato do técnico, que termina também em março, após a repescagem.

Quem também estava de olho em Paulo Sousa, era o Internacional. Os dirigentes colorados, inclusive, planejavam embarcar para Portugal no início desta semana, para tentar fechar com o técnico.

Por enquanto, o Flamengo aguarda o desenrolar da situação envolvendo Paulo Sousa e a federação polonesa antes de oficializar a chegada de um novo treinador.