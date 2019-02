Flamengo: empresário de goleiro morto vê filme se repetir 5 meses depois

Empresário de Christian Esmério, Renan Costa também era agente de Isaque, garoto do Vasco que faleceu no ano passado

O empresário Renan Costa vive a repetição de um pesadelo cinco meses depois. Em 13 de setembro de 2018, o menino Isaque, volante do sub-14 do Vasco também com passagem pelo Flamengo, perdeu a luta contra o câncer. Agora, em 8 de fevereiro de 2019, ele viu outro garoto do qual era agente falecer.

Costa era representante de Christian Esmério, goleiro de 15 anos, que foi uma das dez vítimas fatais do incêndio no Ninho do Urubu. Desolado, o agente viu o sofrimento dos familiares e viu de perto a dor causada pela tragédia.

"Estamos desolados. Sofremos junto com as famílias. Eram dois meninos espetaculares, com tudo para terem futuros brilhantes. É um momento de luto. Que Deus cuide deles e ilumine seus amigos e sua família. Eram muito queridos", disse o empresário.

Renan Costa ainda revelou que já existia um acordo para o goleiro assinar seu primeiro contrato profissional em 5 de março, quando completaria 16 anos.

"Ele estava em ótima fase, ganhando prêmios pessoais, campeonatos pelo Flamengo, além de convocações em sequências para a Seleção Brasileira. Sua projeção era a maior possível dentro do clube. Já estava sendo observado por equipes brasileiras e do exterior. Seu contrato profissional já estava resolvido. Aguardávamos ele apenas completar seus 16 anos para assinar com o Flamengo", contou.