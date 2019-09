Flamengo e Santos provam que técnicos estrangeiros são melhores? "É coincidência", diz Jorge Jesus

Nas suas primeiras temporadas no futebol brasileiro, Jesus e Sampaoli lideram o Brasileirão; líder e vice-líder se enfrentam no sábado

Jorge Jesus e Jorge Sampaoli disputam neste sábado o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão. Em suas primeiras temporadas a frente de e , os estrangeiros levantam questionamentos sobre a qualidade dos treinadores brasileiros.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Para Jesus, em entrevista para o Jornal Nacional da TV Globo, é meramente coincidência que os dois estejam no topo da tabela:

˜É coincidência. Não é pelo fato de Sampaoli e eu estarmos lá em cima da tabela que somos melhores que os outros. Não acredito nisso. Também é verdade que a gente treina para esses objetivos. No não são só duas, são sete ou oito equipes que têm essa possibilidade (de título). Mas não é por estarmos na frente que o treinador brasileiro não tem qualidade".

O duelo dos estrangeiros no sábado marca uma semana recheada de polêmicas quanto a esse assunto. Os treinadores brasileiros estão ultrapassados?

Mais artigos abaixo

A discussão começou com a divulgação de uma entrevista de Jesus quando ele ainda estava no comando do Al-Hilal, da . Na ocasião, ele disse que os treinadores brasileiros são ultrapassados e que eles "nunca foram obrigados a pensar e criar ideias coletivas".

Perguntado sobre a declaração do português, Cuca, treinador do , ponderou que essa entrevista foi dada antes de Jesus chegar no Flamengo. Cuca ainda disse que essa pergunta deveria ser feita novamente hoje, depois dele ter enfrentado vários treinadores brasileiros.

E na entrevista que vai ao ar hoje no Jornal Nacional, gravada no mesmo dia da matéria que foi ao ar no Esporte Espetacular, o português não atribuiu o seu sucesso e o de Sampaoli à uma possível defasagem dos treinadores brasileiros: "Não é por estarmos na frente que pode qualificar, aí não concordo. Agora, os outros eu não sei, não conheço como os treinadores brasileiros trabalham. E também é verdade que quando tem talento em uma equipe, as ideias do treinador são mais fáceis (de transmitir)".