Flamengo e Santos discutem valores em possível venda de Ângelo

O Flamengo conversa com o Santos pela contratação do atacante Ângelo no mercado da bola. O desejo dos cariocas é pagar até € 13 milhões (R$ 72,1 milhões na cotação atual) pelo atacante de 18 anos. Os paulistas pedem € 14 milhões (R$ 77,8 milhões) e desejam seguir com, no mínimo, 20% dos direitos econômicos, como soube a GOAL.

Outra alternativa estudada entre as partes é um negócio avaliado em € 13 milhões mais o pagamento de bônus em caso de variáveis alcançadas pelo jovem no Ninho do Urubu. A situação ainda não ficou definida.

O Flamengo ainda não apresentou uma proposta formal ao Santos pela contratação de Ângelo. A diretoria só deve enviar uma oferta depois que as partes avançarem nas conversas sobre valores e percentuais.

A princípio, o Flamengo estava disposto a contratá-lo por um valor próximo de € 10 milhões (R$ 55,5 milhões). O montante, no entanto, era considerado baixo pelo presidente Andrés Rueda — que recusou € 20 milhões (R$ 111 milhões) do Newcastle e € 18 milhões (R$ 99,9 milhões) do Nottingham Forest em janelas anteriores.

O Santos precisa escutar o Barcelona se chegar a um acordo com outro clube no mercado da bola. O clube do litoral paulista fez um acordo com os catalães para quitar uma dívida de R$ 20 milhões, em fevereiro do ano passado. O acerto determina que o Barça tem preferência em relação a qualquer interessado por Ângelo — basta igualar os moldes apresentados por outro clube. A mesma cláusula diz que os espanhóis podem tirá-lo da Vila Belmiro por €35 milhões (R$ 194,3 milhões).

Ângelo tem contrato até 18 de dezembro de 2024 na Vila Belmiro. O atacante tem multa rescisória de €60 milhões (R$ 331,9 milhões) para o exterior e R$ 240 milhões para o futebol do Brasil.