Flamengo e Palmeiras são multados pelo STJD por confusão na Supercopa: Abel é suspenso

Treinador do time paulista e seu auxiliar, João Miguel, levaram um jogo de suspensão por reclamação desrespeitosa

Palmeiras e Flamengo foram punidos pelo STJD pela confusão protagonizada pelas comissões técnicas de ambos na final da Supercopa do Brasil 2021, no mês de abril. Cada clube terá que pagar o valor de R$ 5 mil reais, enquanto Abel Ferreira e seu auxiliar, João Miguel, foram suspenso por um jogo por reclamação desrespeitosa.

Em julgamento virtual, Abel falou sobre os fatos narrados na denúncia.

“ Aos 9 minutos o senhor árbitro marcou a primeira falta e mostrou o amarelo para o Felipe Melo. Aos 10 minutos ele marcou outra falta e deu amarelo ao meu jogador. Aos 36 minutos há uma falta clara no Breno e recebo o primeiro amarelo. Disse e reclamei que era para amarelo. Protestei dizendo isso. O fiscal de linha chamou o árbitro e recebi o primeiro amarelo. Passados dois minutos eu falei: 'Estão presentes nessa final as duas melhores equipes e essa final merecia ter o melhor árbitro brasileiro'. O árbitro estava na área do Flamengo e vem me dar o vermelho. Quem chamou o árbitro foi o quarto árbitro. Foi o meu desabafo e em momento algum eu usei palavras de desrespeito”, declarou Abel, que ainda afirmou ser mentira as palavras narradas na súmula.

O auxiliar técnico de Abel, João Miguel também falou sobre o motivo da sua expulsão e afirmou que reclamou uma vez com o bandeirinha e deve ter dito a expressão dos árbitros serem fracos e que se dirigiu ao árbitro após receber o vermelho direto. Sobre o tumulto no túnel, o auxiliar do Palmeiras afirmou que disse já podem levar a taça ao se dirigir ao vestiário. João Miguel ainda acrescentou.

“Um Senhor forte do Flamengo que depois fiquei sabendo que era diretor do Flamengo tentou me agredir. Depois teve alguns atritos, empurrões, mas nada de violência. Os seguranças do Palmeiras começaram a intervir e rolou aquele tumulto”, finalizou o auxiliar do Palmeiras.

Após todos os depoimentos e as defesas de ambas as partes, a Comissão Disciplinar do STJD do Futebol puniu os clubes, Abel Ferreira e João Miguel, por unanimidade. Os clubes podem recorrer ao Pleno, última instância nacional.