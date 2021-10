Flamengo e Palmeiras com “medo” de favoritismo para final da Libertadores?

Cada um joga a pressão para o outro lado a quase dois meses da decisão

A disputa entre Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores já começou - mas essa briga ninguém parece querer ganhar. Nas primeiras entrevistas coletivas desde que as vagas foram definidas, cada um tentou empurrar o favoritismo do título para o outro.

Flamengo e Palmeiras são duas das grandes potências do futebol atual, campeões nacionais em 2020, e cada uma de uma das duas últimas edições da Libertadores. Desta vez, as duas equipes disputam o título continental entre si, na segunda final consecutiva entre brasileiros. E quase dois meses antes da decisão, disputada em jogo único, o clima de final já chegou às equipes.

Antes do futebol, os dois lados vão brincando de peteca sobre o favoritismo, querendo a todo o custo entrar com este rótulo na disputa do título. O flamengo jogou para o lado do Palmeiras, que devolveu aos Rubro-Negros.

O primeiro a jogar o favoritismo para o outro lado Dudu, antes mesmo de as finais serem definidas. Em entrevista, o jogador apontou para o lado rubro-negro, mas não sem lembrar que o favoritismo da semifinal ia para o Atlético-MG, time que o Verdão acabou eliminando. "Sabemos que se a final fosse hoje, o Flamengo seria favorito, eles estão jogando melhor, estão jogando um futebol mais bonito. Mas a gente tem o nosso valor, tem os nossos jogadores, tem nosso jeito de jogar e esperamos que quando acontecer a final, a gente esteja bem", disse o jogador em entrevista à TNT Sports.

Depois foi a vez foi Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo. Ainda no desembarque da equipe após a vitória sobre o Barcelona-EQU, o cartola tratou de tirar a pressão do seu time, apesar de não ter perdido os últimos nove jogos contra o Verdão: "O Flamengo tem que chegar na final e tentar superar (o Palmeiras). O favoritismo é todo do Palmeiras, porque ele é o atual campeão".

Considerando que a final é só no dia 27 de novembro, muita coisa pode mudar, e a peteca ainda pode trocar de campo muitas vezes. Até lá, os times ainda estão na disputa pela lideança do Campeonato Brasileiro, e o Rubro-Negro segue vivo na Copa do Brasil.