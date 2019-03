"Flamengo é muita posse de bola e estou tentando tirar isso", diz Abel Braga

Com um elenco recheado de nomes de peso, o Flamengo acostumou-se, nos últimos anos, a jogar com a bola no pé tentando propor jogo. Em 2019, no entanto, o comando técnico do time para disposto a mudar este cenário. Em entrevista ao blog do Mauro Cézar Pereira, no UOL Esporte, Abel Braga revelou seu objetivo tático para a equipe neste ano.

"O Flamengo é muita posse de bola e estou tentando tirar isso um pouquinho, algo mais real, mais reativo, mais na direção do gol. Não significa que eu não queira a posse de bola, mas para mim, quanto mais rápido chegar no gol adversário, melhor", disse Abelão, respondendo a uma pergunta sobre qual modelo de jogo prefere mais.

A observação do treinador, de fato, casa com o que o Flamengo viveu nos últimos anos. Desde os tempos de Zé Ricardo o clube tem sido constantemente criticado por permanecer muito tempo com a bola no pé sem conseguir converter o domínio em gols. A ausência de títulos nacionais desde 2013, com a Copa do Brasil, tem sido motivo de dor de cabeça para dirigentes e treinadores do clube.

Mais artigos abaixo

Abel também falou de outras questões técnicas e táticas de seu Flamengo, que estreia nesta terça na Libertadores, às 21h30, contra o San José-BOL. Uma delas foi a possibilidade do seu time abrir mão de dois volantes mais defensivos jogando ao mesmo tempo.

"Não é impossível jogar com um volante, mas eu ainda não tenho um time com grau de confiança para fazer o Diego jogar ali. Ele já confessou para mim que jogou na Alemanha de segundo volante. Ou o Éverton Ribeiro saindo do lado direito, como fazia no Cruzeiro, e virava segundo volante em algum momento. Eu prefiro que meu jogador tenha uma confiança adequada e recomponha mais, tenho de sentir que terei recomposição", disse Abel.