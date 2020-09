Flamengo e Fluminense vão deixar de administrar o Maracanã? Entenda

Dupla Fla-Flu teve a proposta inutilizada para concessão do estádio, mas não estão fora da disputa para gerenciar o local

A longa história a respeito da concessão para administrar o estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, ganhou mais um capítulo. O Governo do Rio de Janeiro recomendou a não utilização da proposta feita por e para, juntos, administrarem a arena pelos próximos 35 anos. Com um edital programado para novembro desse ano, os clubes devem apresentar uma nova proposta até lá.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A inutilização da proposta não quer dizer que o Flamengo e o Fluminense estão fora da disputa contra outras empresas para administrar o estádio. O consórcio da dupla rival atualmente está administrando o local desde abril de 2019, de forma provisória. Isso porque a intenção do ainda Governador do Rio, Wilson Witzel foi de ceder a administração para os dois até que um novo edital ficasse pronto em 2020.

Mais times

A chamada Comissão Consultiva do Governo Estadual foi criada para analisar o caso da concessão. Essa comissão foi quem recomendou a inutilização da proposta do consórcio Fla- . A publicação do Diário Oficial do Rio de Janeiro dessa quinta-feira (17) explica os motivos dessa decisão e destaca a "falta de inovação" da proposta dos clubes.

Mais artigos abaixo

A comissão "recomenda a inutilização das propostas apresentadas pelas empresas habilitadas, não havendo pontos das propostas a serem utilizados, em razão da inexistência de elementos de inovação para a validação de estudos de viabilidade técnica econômico-financeiro-jurídico para instrução do projeto de concessão onerosa da gestão, operação e manutenção do Complexo Maracanã", lê-se no Diário Oficial.

Agora os membros desse grupo trabalham em um novo edital que deve ficar pronto em novembro. Aí os dois clubes poderão aparecer com uma nova proposta única para batalhar pela concessão dos próximos 35 anos do mais emblemático estádio do .