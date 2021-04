Flamengo e Fluminense entram em guerra fria com o Vasco por Maracanã

Dupla Fla-Flu até pensou em incluir o Cruzmaltino na administração, mas não achou viável; vascaínos não desistem do estádio

Flamengo e Fluminense vão assinar nos próximos dias um novo termo de uso do Maracanã por mais seis meses, conforme noticiado pela Goal. O novo acordo deve ser o último antes da abertura do processo licitatório. A dupla Fla-Flu, que vem administrando o estádio desde abril de 2019, aprova o modelo e espera ter a concessão por 35 anos. O tema, no entanto, vem causando incomodo nos bastidores do futebol carioca, já que o Vasco faz questão de participar do processo.

Inicialmente, Flamengo e Fluminense até pensaram na possibilidade de incluir o Vasco na parceria, mas entenderam que seria inviável. O Cruzmaltino, por sua vez, não gostou das exigências feitas como por exemplo, mandar um número mínimo de jogos próximo ao que realizam Fla e Flu e rebateu afirmando que partidas com menor apelo deveriam ser disputada em outros estádios.

A situação causou desconforto com o Vasco, que foi diretamente ao governador em exercício, Cláudio Castro, manifestar o desejo de participar do processo.

Segundo apuração da Goal, a ideia do Vasco é poder dividir seus jogos entre São Januário e Maracanã com o intuito de aumentar receitas. A diretoria Cruzmaltina entende que o clube é, por direito, também um dos donos do estádio e não pode mandar os jogos no local como inquilino. Vale ressaltar que, a atual diretoria tem o desejo de reformar São Januário e pode ficar com o local fechado por mais de um ano.

Para o Maracanã, a intenção do Governo do Estado é que seja mais do que um placo para partidas de futebol. O projeto prevê que quem assuma a administração, construa restaurantes, bares, lojas e transforme o local em uma grande área de lazer.