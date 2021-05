Flamengo e FERJ defendem público na final do Carioca; entidade espera aprovação de protocolo

Rubro-Negro defende retorno de torcedores ao estádio e Fluminense se posiciona contra

FERJ, Flamengo e Fluminense se reuniram na tarde desta quarta-feira (12), de maneira virtual, para debater a possibilidade do retorno do público nas finais do Campeonato Carioca. A entidade reforçou o desejo de abrir as portas do Maracanã com 30% da capacidade. O Tricolor, no entanto, seguiu contra.

Segundo apuração da Goal, o Flamengo ficou ao lado da FERJ e defendeu a volta do público. O Rubro-Negro, representado pelo diretor de relações externas, Cacau Cotta, usou o argumento de que shoppings recebem em média cerca de 100 mil pessoas por dia em espaços fechados sem os mesmos cuidados previsto para a volta do público ao Maracanã.

A FERJ vai finalizar os protocolos e apresentar as autoridades de saúde. Na última terça-feira (11), a Prefeitura do Rio reforçou que não estão permitidos jogos com público nos estádios da cidade. Ainda segundo apuração da Goal, durante a reunião desta quarta, o representante da polícia militar preferiu não opinar.

"O protocolo da FERJ foi o mais seguro, mais seguro que o da CBF. O protocolo para a volta do torcedor também vai ser o mais seguro", disse uma fonte da reportagem que preferiu não se identificar.

Haverá uma nova reunião, agenda para esta quinta-feira (13), para bater o martelo sobre a possibilidade de público para o primeiro jogo da final, que acontece neste sábado (15). Há expectativa, no entanto, é de que as chances são remotas. Por outro lado, há bastante otimismo para que no segundo jogo, no dia 22 de maio, o público seja liberado após aprovação do protocolo da FERJ.

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado (15), pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Na grande decisão, não há vantagem para nenhum dos dois lados.