Inter de Milão chega a acordo e Flamengo confirma Gabigol, diz jornalista italiano

Santos e West Ham seriam os outros clubes interessados; Inter de Milão busca solução até o fim da janela de transferências

Em um primeiro momento, o jornalista Gianluca Di Marzio confirmou que o atacante Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, estaria dividido entre a possibilidade de defender o West Ham, da Inglaterra e o Flamengo.

Descartado dos planos da Inter de Milão para o restante da temporada 2018/19, o jogador se apresentou ao clube italiano e aguarda o destino a ser definido pelos Nerazzurris.

Gabigol saluta l’Inter e va in prestito secco al Flamengo: niente work permit per il West Ham, torna subito in Brasile 🇧🇷 #calciomercato — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 8 de janeiro de 2019

No entanto, Fabrizio Romano, da Sky Sports, revelou que o visto de trabalho para que pudesse jogar na Inglaterra foi negado, o que tirou os Hammers da disputa para contar com os serviços do jogador e deixou o Flamengo livre para fechar um acordo de empréstimo com o artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro com 18 gols.

O Santos era outro interessado em Gabigol, mas o impasse em relação ao tempo de permanência do atacante no clube brasileiro impediu que houvessem tratativas avançadas. O Alvinegro Praiano queria contar com Gabriel por todo o ano de 2019, mas a Inter aceitaria uma liberação para até o fim da temporada europeia.