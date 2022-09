Flamengo e estafe de João Gomes encaram como normal divergências por renovação

Clube e empresários ainda não chegaram a um acordo salarial; volante está tranquilo

Desde abril deste ano, Flamengo e o estafe de João Gomes negociam a renovação de contrato do volante de 21 anos. Na ocasião, o desfecho positivo esteve bem perto, mas uma série de fatores adiaram a conclusão do negócio. De lá para cá, o patamar do volante no elenco mudou e um acordo também ficou mais distante. Apesar da longa negociação, a relação entre as duas partes é boa.

Uma fonte que participa das negociações revelou à GOAL que a situação de momento, de divergências, é normal. Por um lado, o estafe do atleta busca o que entende ser o melhor para o jogador, enquanto os representantes do Flamengo, defendem aquilo que acreditam ser o melhor para o clube.

João Gomes tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e o intuito da renovação é uma valorização salarial. Até por ter um vínculo longo e uma multa rescisória considerada alta pela diretoria, há tranquilidade em relação ao tema dentro do clube.

As bases salariais são o grande entrave neste momento. O Flamengo ofereceu uma quantia ao jogador em abril. Como as conversas se estenderam e o desempenho de João Gomes aumentou exponencialmente, o estafe do volante entendeu que os valores estavam defasados.

Recentemente, conforme antecipou o jornal "O Dia", o Flamengo fez uma nova oferta aos empresários do volante. Os valores, no entanto, não agradaram e até o momento não houve acordo. As conversas continuam, com calma, devido ao momento decisivo que encara o clube, classificado para as finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Ainda segundo uma fonte da GOAL, uma renovação não garante que João Gomes fique no Flamengo na próxima temporada. Muitos clubes estão fazendo sondagens e, caso chegue uma boa proposta do futebol europeu, será difícil manter o jovem atleta no elenco.

João Gomes acompanha as conversas pela renovação, mas tem se mantido alheio, o volante deseja apenas se concentrar no futebol e na reta decisiva da temporada. Ele está feliz com o desempenho e o crescimento dentro do clube e não vê sentido em se envolver nisso neste momento.