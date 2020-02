Flamengo é denunciado por gritos homofóbicos em clássico contra o Fluminense

TJD-RJ enquadra Rubro-negro por praticar ato discriminatório; julgamento em primeira instância acontece já na próxima segunda-feira

O foi denunciado pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro por gritos homofóbicos da torcida rubro-negra no clássico contra o , pela semifinal da . A denúncia foi protocolada na última sexta-feira e já na próxima segunda-feira o julgamento em primeira instância deve acontecer.

O caso foi motivado depois dos gritos de parte da torcida flamenguista chamando o Fluminense de "time de v...". De acordo com o jornal Lance!, o Flamengo foi enquadrado em dois artigos: 243-G, que afirma que o clube "praticou ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito"; 191, que diz que o Flamengo deixou de cumprir o regulamento da competição.

Confira a nota divulgada pelo TJD-RJ:

"O TJD-RJ, em razão da insegurança jurídica que porventura possa ser causada, vem a público esclarecer que foi protocolada no final da tarde desta sexta-feira (14) denúncia em face do Clube de Regatas do Flamengo pelos supostos gritos homofóbicos entoados por sua torcida no último Fla- , válido pela semifinal da Taça Guanabara.

A Procuradoria de Justiça Desportiva é a signatária da peça acusatória, sendo ela absolutamente independente, na forma da lei, cabendo ao Procurador avaliar a conveniência da instauração do procedimento acusatório.

O TJD-RJ esclarece, por fim, que na próxima segunda-feira (17) será divulgada a Comissão Disciplinar sorteada para julgamento da denúncia, o que se pretende fazer com a eventual celeridade que pauta a Justiça Desportiva do Estado do Rio de Janeiro".