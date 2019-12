Flamengo é denunciado pela Conmebol por permitir presença de filhos na premiação da Libertadores

Clube infringiu dois artigos do regulamento da competição e multas mínimas são de 15 mil dólares

A comemoração dos jogadores do junto aos filhos na conquista da , em Lima, no pode custar aos cofres do clube. Isso porque o foi denunciado pela Conmebol por infringir o regulmento da competição.

A entidade iniciou um processo disciplinar contra o Flamengo tendo como base os artigos 105 e 163 do regulamento da Copa Libertadores 2019, com as multas que podem custar, no mínimo, 15 mil dólares.

O Flamengo tem até segunda-feira (9) para responder à denúncia e preparar sua defesa.