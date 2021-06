Flamengo e CBF conseguirão um acerto por Gabigol e Pedro nas seleções brasileiras?

A CBF vai tentar propor um acordo com o Flamengo para que Pedro só se apresente à seleção no dia 11 de julho

O impasse da convocação do atacante Pedro para a disputa das Olimpíadas pode estar perto do final. O atacante está na lista dos 18 atletas que representaram o Brasil no torneio, mas seu clube, o Flamengo, não aceita liberar o jogador. O clube carioca entende que liberando Pedro sofreria duas baixas para a disputa de seus campeonatos, pois a seleção principal já levou o camisa 9 titular da equipe, Gabigol.

Mas essa discussão não deve durar muito, isto porque, segundo apuração do jornal O Globo, a CBF vai tentar propor um acordo com o Flamengo para que o jogador só se apresente à seleção no dia 11 de julho.

Caso a seleção principal chegue até a final da Copa América, que está marcada para 10 de julho, a equipe ficaria sem os dois atacantes, já que Gabigol está disputando a competição. O Rubro-Negro perderia seus jogadores em dois jogos do Brasileirão, contra o Fluminense e o Atlético-MG.

O clube carioca já tinha entrado com uma ação no STJD solicitando o direito de utilizar Pedro em seus jogos. O clube também pediu que para que a CBF seja intimada a se manisfetar sobre o caso, a entidade ainda não respondeu sobre o entrave

O Flamengo, como todos os clubes, entende que os Jogos Olímpicos não são disputados em datas Fifa, portanto, os clubes não são obrigados a liberar seus jogadores para o torneio.

A CBF já trabalha com outros nomes para substituir Pedro, caso não consiga a liberação do atleta. Yuri Alberto, do Internacional; Gabriel Martineli, do Arsenal; e Evanílson, do Porto, são os nomes mais cotados.

O técnico André Jardine tem até o dia 30 de junho para confirmar a lista de convocados. A organização descarta enviar uma lista com apenas 17 jogadores.